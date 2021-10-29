МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" и итальянская Eni договорились об изменении условий действующих контрактов на поставку газа, урегулировав разногласия и прекратив арбитражное разбирательство, сообщила российская компания. Цены на газ в Европе упали еще на 10 %

"Газпром экспорт" и итальянская компания "ЭНИ С.п.А" подписали соглашение об изменении условий действующих долгосрочных контрактов на поставку газа. Тем самым разногласия сторон урегулированы, действующее арбитражное разбирательство будет прекращено", — сообщили в "Газпром экспорте".

Подчеркивается, что изменения учитывают меняющуюся ситуацию на европейском газовом рынке, а также перспективы его будущего развития.

"Я очень рада, что мы смогли урегулировать имеющиеся разногласия с нашими итальянскими партнерами в ходе переговоров, вне рамок арбитражного разбирательства. Это стало возможно благодаря доверительным отношениям, сложившимся между нашими компаниями за десятилетия успешного сотрудничества. Уверена, что у нашего партнерства в сфере поставок газа большое будущее", — прокомментировала зампредправления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.