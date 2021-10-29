МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается в последний рабочий день месяца почти на 14%, до 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с середины сентября, свидетельствуют данные на ICE Futures. Британские СМИ сообщили о грядущем банкротстве еще одной энергокомпании

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала 930 долларов. В течение первых часов торгов она демонстрировала устойчивое снижение и торговалась в районе 840-850 долларов, что почти на 10% ниже расчетной цены четверга, а в 15.28 мск — впервые с середины сентября — опустилась до 800 долларов, что на 13,9%, с учетом курсовой разницы, ниже расчетной цены накануне.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.

Спотовые цены также снижаются. Цена на TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов. Эксперты спрогнозировали динамику добычи нефти в России

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.