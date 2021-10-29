ВАШИНГТОН, 29 окт — ПРАЙМ. Россия не провоцировала своими действиями нынешний энергокризис в Европе, но и не принимала мер для того, чтобы его сгладить, заявил в пятницу представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Газ подешевел до $800 за тысячу кубометров

"Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать", — заявил он, выступая в ходе мероприятия, организованного на площадке Центра стратегических и международных исследований.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Москва не приняла мер, которые могла принять ради смягчения нынешнего топливного кризиса в Европе.

Хохштейн также заявил, что США приветствуют решение России расширить экспорт газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше.

"Я был рад, когда услышал слова (президента России Владимира) Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября", — отметил Хохштейн.

Он повторил позицию США, что ЕС нужно сокращать потребление российского газа.

"Россия должна продолжать быть крупным поставщиком в Европу, но должна быть диверсификация, должна быть трансформация, чтобы уйти от зависимости от природного газа", — сказал Хохштейн.