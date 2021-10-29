МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. "Газпром" достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубических метров, продолжит работы по закачке в них до 8 ноября, сообщила компания. Газ подешевел до $800 за тысячу кубометров

"Газпром достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России — 72,638 миллиарда кубических метров…. Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 миллиона кубических метров.

"В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 миллиарда кубических метров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли", — добавляется в сообщении.