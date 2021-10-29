МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Снижение цен на газ в Европе правильнее рассматривать как коррекцию, участники рынка с осторожным оптимизмом восприняли сигнал президента России Владимира Путина, что "Газпром" может увеличить закачку в свои подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В госдепе заявили, что не обвиняют Россию в газовом кризисе в Европе

Путин в среду поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер со своей стороны заверил, что "Газпром" готов эту работу выполнить. Заполнение российских ПХГ продолжится до 8 ноября.

Цена газа в Европе снижается третий день подряд. Еще в среду стоимость ближайших фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в течение дня держалась на уровне 1030-1050 долларов за тысячу кубометров, а к концу торгов снизилась до 1015 долларов, в четверг — до 900 долларов, а в пятницу — впервые с середины сентября — до 800 долларов.

"Происходящее на рынке сейчас правильнее рассматривать как коррекцию: фундаментально на рынке ничего не поменялось, риск физического дефицита газа в случае холодной зимы по-прежнему существует, но участники с осторожным позитивом восприняли сигнал от Владимира Путина, что "Газпром" может вскоре начать увеличивать закачку в свои европейские газохранилища", — считает Маринченко.

Аналитик отметил, что, несмотря на снижение, цены пока остаются очень высокими. "Например, фьючерсы TTF на следующий год торгуются на уровне около 600 долларов за тысячу кубометров — по нашему мнению, это более чем в два раза превосходит нормальный уровень цен, учитывающий издержки полного цикла", — уточнил эксперт. Газ подешевел до $800 за тысячу кубометров

Маринченко добавил, что, вероятно, цены до конца зимы будут оставаться относительно высокими и волатильными. Участники рынка, по его словам, будут "тщательно следить" за тем, на сколько "Газпрому" действительно удастся нарастить поставки и будет ли компания активнее продавать газ на спотовом рынке, если запуск "Северного потока 2" затянется.

Более того, фактор погоды также будет играть важную роль в ценообразовании: сильное похолодание, особенно если дополнительные поставки из России будут скромными, может привести к новым рекордам, пояснил Маринченко. "Ситуация в целом остаётся неопределенной, ценовой тренд может очень быстро развернуться", — заключил он.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться