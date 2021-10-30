КИШИНЕВ, 30 окт — ПРАЙМ. Молдавия в ноябре будет закупать газ у компании "Газпром" по цене в 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. Патрушев раскрыл планы Запада по "зеленой" энергетике Украины

"Я могу сказать на данный момент, что, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров. В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов — ред.)", — написал Спыну на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что контракт между Молдавией и "Газпромом" о поставках газа не предусматривает никаких политических условий и не касается Приднестровья.

В пятницу по итогам завершившихся переговоров главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана был подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, контракт продлили на пять лет.

"Во избежание спекуляций — подписанный протокол не предусматривает каких-либо политических условий и никоим образом не упоминает приднестровский регион", — написал Спыну на своей странице в Facebook.