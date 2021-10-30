Вице-премьер Молдавии рассказал, сколько будет стоить стране газ в ноябре
Вице-премьер Молдавии: страна в ноябре будет закупать газ у "Газпрома" по $450 за тысячу кубометров
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КИШИНЕВ, 30 окт — ПРАЙМ. Молдавия в ноябре будет закупать газ у компании "Газпром" по цене в 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
"Я могу сказать на данный момент, что, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров. В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов — ред.)", — написал Спыну на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что контракт между Молдавией и "Газпромом" о поставках газа не предусматривает никаких политических условий и не касается Приднестровья.
В пятницу по итогам завершившихся переговоров главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и председателя правления "Молдовагаза" Вадима Чебана был подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, контракт продлили на пять лет.
"Во избежание спекуляций — подписанный протокол не предусматривает каких-либо политических условий и никоим образом не упоминает приднестровский регион", — написал Спыну на своей странице в Facebook.
https://1prime.ru/gas/20211030/835077679.html
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