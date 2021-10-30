КИШИНЕВ, 30 окт — ПРАЙМ. Молдавия и "Газпром" намерены провести аудит долга компании "Молдовагаз" в 2022 году, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. Вице-премьер Молдавии рассказал, сколько будет стоить стране газ в ноябре

Ранее Спыну заявил, что власти страны хотят провести независимый аудит, чтобы подтвердить наличие долга перед "Газпромом". Речь идет о задолженности в размере 700 миллионов долларов.

"Что касается долга, образованного в "Молдовагаз", мы договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, и у нас будут новые переговоры по определению способа и сроков погашения этого долга со стороны "Молдовагаз", — написал Спыну на своей странице в Facebook.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе. 29 октября "Газпром" и Молдавия договорились о продлении контракта на пять лет.