МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в субботу упала до нуля, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. "Нафтогаз Украины" выиграл еще один тендер на поставку газа Молдавии

Так, с 8.00 до 9.00 мск прокачка составляла почти 400 тысяч кубометров в час, с 9.00 до 10.00 мск — резко снизилась, уже до 28,8 тысячи кубометров, а в период с 10.00 мск по данным оператора, и вовсе прекратилась. При этом в пятницу прокачка достигала максимально почти миллиона кубометров в час, а к концу дня в среднем была на уровне чуть выше 450 тысяч кубометров.

Газопровод, согласно данным Gascade, перешел в реверсный режим — с запада на восток. Так, с 10.00 до 11.00 мск показатель составлял примерно 80 тысяч кубометров в час, а с 11.00 до 12.00 мск — почти 168 тысяч кубометров в час.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.