КИШИНЕВ, 30 окт — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Молдавию были непростыми и предстоит еще много работы. Молдавский эксперт оценил газовый котракт с "Газпромом"

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что республика договорилась о продлении контракта с "Газпромом" на пять лет, стоимость газа в ноябре составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа. При этом с 2020 года среднегодовая цена на газ составляла около 200 долларов, а в октябре топливо закупалось по рыночной цене 790 долларов.

"Это были очень непростые переговоры. Но рад, что команда "Молдовагаза" лишний раз показала и доказала свой высокий профессионализм. Нам предстоит еще очень много работы! И как говорят газовики — продолжим работу", — написал Чебан на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил вице-премьера Спыну за "гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию" в процессе переговоров.

Молдавия договорилась с "Газпромом" в 2022 году провести аудит долга компании "Молдовагаз". По версии российской стороны, на сегодняшний день Кишинев должен выплатить около 700 миллионов долларов.