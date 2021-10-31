МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. Основными причинами газового кризиса в странах Европы стали несколько факторов. В этом вряд ли можно винить Россию, пишет в статье для портала Council on Foreign Relations эксперт Стефен Сестанович. Стоимость типичного завтрака выросла до максимального за 10 лет значения

По его мнению, энергокризис возник из-за снижения добычи газа в самой Европе и по причине роста спроса на газ в странах Азии.

Помимо этого негативно повлияли на ситуацию истощение запасов газа за прошедший отопительный сезон, а также падение добычи энергии из возобновляемых источников.

Он добавляет, что импортеры в Европе уменьшали эффект за счет покупок сжиженного природного газа (СПГ). Однако сокращение поставок неевропейскими производителями и США сделало этот источник сырья недоступным.

"Москва вряд ли может быть обвинена в высоких ценах и дефиците. Многие эксперты отмечают, что сама Россия изо всех сил пыталась увеличить добычу (и сохранить свои собственные запасы)", — пишет автор.

Помимо этого эксперт привел слова президента России Владимира Путина: все заявления об использовании Москвой энергии в качестве оружия являются "политически мотивированной болтовней".