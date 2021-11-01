МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Молдавия заявила, что газовый кризис преодолен — страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на комментарий президента республики Майи Санду, который она дала в интервью изданию.

"Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан. Я разговаривала со всеми, и все очень хотели нам помочь и сделали все, что могли. Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Было и второе — это долги", — отметила она.

Санду рассказала, что газ будет в Молдавии после 1 ноября, и это, по ее мнению, "уже очень хорошо". Она указала, что повышение тарифов будет, но в то же время не такое большое, как если бы топливо приобреталось по рыночной цене. Новый контракт подписан сроком на пять лет.

Что же касается долгов, было принято решение провести аудит и после этого говорить о реструктуризации задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом", подытожила Санду.