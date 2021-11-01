МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Молдавская государственная компания "Молдовагаз" подтвердила начало поставок газа в республику по новому пятилетнему контракту с "Газпромом" с 1 ноября. В Раде Литву и Молдавию обвинили в предательстве Украины

"Поставки газа в Молдавию начались с 1 ноября, в соответствии с соглашением, достигнутым между компаниями "Молдовагаз" и "Газпром", — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что природный газ будет по-прежнему поступать в Молдавию транзитом через Украину, а его стоимость будет формироваться с учетом рыночной цены нефти и газа.

Напомним, что Молдавия договорилась о поставках газа при условии аудита исторического долга компании "Молдовагаз" в 2022 году.

Ранее президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.