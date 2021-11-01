Дмитрий Песков заявил о взаимовыгодном результате переговоров о поставках газа в Молдавию
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поставки газа в Молдавию.
По его словам, переговоры "Газпрома" с республикой о поставках газа носят коммерческий характер, их результат может быть только взаимоприемлемым взаимовыгодным.
Ранее молдавская государственная компания "Молдовагаз" подтвердила начало поставок газа в республику по новому пятилетнему контракту с "Газпромом" с 1 ноября.
Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.
https://1prime.ru/gas/20211101/835087668.html
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