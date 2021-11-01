МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поставки газа в Молдавию. Молдавия подтвердила начало поставок по новому контракту с "Газпромом"

По его словам, переговоры "Газпрома" с республикой о поставках газа носят коммерческий характер, их результат может быть только взаимоприемлемым взаимовыгодным.

Ранее молдавская государственная компания "Молдовагаз" подтвердила начало поставок газа в республику по новому пятилетнему контракту с "Газпромом" с 1 ноября.

Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.