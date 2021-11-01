"Булгартрансгаз": поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию были прерваны из-за аварии газопровода
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из Болгарии были прерваны из-за аварии газопровода на востоке страны. Об этом сообщила компания "Булгартрансгаз".
отмечается, что аварийная ситуация возникла в 03.00 (04.00 мск) на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" в селе Ветрино (Варненская область).
Затем в 03.15 была автоматически остановлена поставка газа в Румынию, а в 07.00 прекращена подача газа по направлению Сербия-Венгрия. После 08.00 подача газа в Румынию частично восстановилась.
Сейчас на месте аварии работают ремонтные группы и ожидается прибытие исполнительного директора "Булгартрансгаза" Владимира Малинова. В результате инцидента никто не пострадал, но имуществу компании был нанесен материальный ущерб.
В результате аварии второй по величине и крупнейший газифицированный сербский город Нови-Сад с населением около 340 тысяч человек оказался без тепла.
https://1prime.ru/gas/20211101/835088538.html
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