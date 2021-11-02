МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника растет на 5,6% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 830 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. В Германии считают, что Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 821,6 доллара за тысячу кубометров, затем немного снизилась — почти до 810 долларов, — после чего вновь выросла. Максимум начала торговой сессии составил 853,5 доллара за тысячу кубометров, а к 10.20 мск цена достигла 831,2 доллара, что на 5,6% выше расчетной цены понедельника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 815 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 787 долларов.

Накануне — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.