МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника растет на 5,6% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 830 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 821,6 доллара за тысячу кубометров, затем немного снизилась — почти до 810 долларов, — после чего вновь выросла. Максимум начала торговой сессии составил 853,5 доллара за тысячу кубометров, а к 10.20 мск цена достигла 831,2 доллара, что на 5,6% выше расчетной цены понедельника.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 815 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 787 долларов.
Накануне — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20211102/835101780.html
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