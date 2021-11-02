МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" устраивает текущая структура акционеров "Арктик СПГ 2", для снижения доли компании потребуется очень серьезное предложение, заявил начальник управления компании по связям с инвесторами Александр Назаров. "Новатэк" ожидает стабилизации цен на газ в следующем году

"Нас текущая акционерная структура полностью устраивает. Более того, сейчас проект ("Арктик СПГ 2" — ред.) уже находится на такой продвинутой стадии реализации, что мы теоретически, конечно, можем снизить долю до 50% (ниже — это ни в коем случае), но для этого потребуется очень серьезное предложение", — сказал он на конференции "Диалог с компанией "Новатэк", которую проводит "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Акционеры, помимо "Новатэка" (60%), — французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).