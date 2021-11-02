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2021
https://1prime.ru/gas/20211102/835103438.html
В Кремле сообщили о превышении Россией планов по поставкам газа в Европу
Газ
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Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу с превышением, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия выполняет все обязательства,... ПРАЙМ, 02.11.2021
энергетика, новости, газ, россия, европа, поставки газа, газ, владимир путин, пхг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу с превышением, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия выполняет все обязательства, выполняет четко, даже с превышением этих обязательств", — сказал он.
Поручение главы государства увеличить закачку газа в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, добавил Песков.