МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу с превышением, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков заявил о верности России договоренностям ОПЕК+

"Россия выполняет все обязательства, выполняет четко, даже с превышением этих обязательств", — сказал он.

Поручение главы государства увеличить закачку газа в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, добавил Песков.