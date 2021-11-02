МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через ГТС Украины на первый квартал 2022 года, а также мощности участка газопровода "Ямал-Европа" в Польше на этот же период. Это следует из данных платформ GSA Platform и Regional Booking Platform. Просчитались: Польша заплатит России за газ больше, чем отсудила

На аукционе, который состоялся во вторник, "Газпрому" предлагалось забронировать 9,8 миллиона кубометров газа в сутки дополнительной твердой мощности украинской газотранспортной системы на ГИС "Суджа" и еще 5,2 миллиона кубометоров в сутки на ГИС "Сохрановка", а также 89 миллионов кубометров в сутки на польском участке трубопровода "Ямал-Европа". Но эти мощности остались невостребованными.

Напомним, что до конца 2024 года действует договор "Газпрома" с Украиной, согласно которому российская компания гарантирует бронирование 109 миллионов кубометров в сутки для транзита газа в Европу. "Газпром" выполняет условия контракта, однако в последнее время воздерживается от долгосрочного выкупа допмощностей.