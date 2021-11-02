МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Начальник управления по связям с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров вспомнил слова Карлсона о коньяке по утрам, рассуждая о вопросе конкуренции газа с "зелеными" источниками энергии

"Это прекрасный вопрос. И, наверное, в данном случае это как вопрос "перестали ли пить коньяк по утрам"? Что "да", что "нет", будет, наверное, неправильным ответом", — сказал он.

Топ-менеджер сообщил, что "Новатэк" рассматривает "чистую" энергетику как объективную реальность и ожидает роста спроса на нее в будущем. Однако потребление газа также продолжит увеличиваться в долгосрочной перспективе, подчеркнул Назаров в ходе конференции "Диалог с компанией "Новатэк", которую провел "ВТБ Капитал Инвестиции".

По его словам, основными требованиями потребителей к источнику энергии являются доступность энергии и ее адекватная цена, надежность и безопасность, а также чистота. При этом Назаров вспомнил примеры, доказывающие ненадежность возобновляемых источников, и упомянул высокую цену на ВИЭ. По его мнению, природному газу не придётся конкурировать с ВИЭ в будущем.

"Мы с ней будем в симбиозе, являясь идеальным источником для резервирования надежности систем "зеленой" энергетики по всему миру. И мы продолжим замещать более грязные ископаемые виды топлива", — заключил Назаров.