МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Молдавия после проведения аудита долга компании "Молдовагаз" может попросить "Газпром" о реструктуризации задолженности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. "Молдовагаз" ожидает сохранения поставок газа из РФ в Молдавию в полном объеме

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"У нас немного времени, мы должны провести аудит за 4-5 месяцев. Затем будем решать, существует ли возможность погасить долг в течение пяти лет. Если нет, то придется вести переговоры с "Газпромом" и просить о реструктуризации долга", — заявил Спыну в эфире телеканала Moldova 1.

Он подчеркнул, что правительство категорически отрицает возможность превращения долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" в государственный долг. По его словам, ситуация должна быть урегулирована на уровне двух компаний.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.