МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Компания "Булгартрансгаз" завершила ремонтные работы на месте аварии, которая произошла в ночь на понедельник на газопроводе в районе села Ветрино (Варненская область) в Болгарии, сообщила болгарская газотранспортная компания. Болгария приостановила поставки газа в Сербию

"Благодаря быстрой реакции и усилиям сотрудников "Булгартрансгаза" ремонтные работы завершены, и транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию будет возобновлена в полночь 2 ноября 2021 года. В это же время будет увеличена подача газа в Румынию", — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Ранее в результате аварии на газопроводе, построенном в 1986-1988 годы, были серьезно повреждены две трубы, после чего сразу же сработала система защиты, отсоединившая поврежденный отсек. В результате аварии никто не пострадал, однако компании был нанесен существенный материальный ущерб.

На место происшествия немедленно прибыли аварийные бригады "Булгартрансгаза", которые в понедельник начали работы на поврежденном участке газопровода. Исполнительный директор компании Владимир Малинов заверил, что прокачка газа будет восстановлена в кратчайшие сроки.

В результате аварии временно была прекращена транспортировка газа в Сербию и Венгрию, подача газа в Румынию частично возобновилась еще в понедельник. Перебоев в газоснабжении в Болгарии не было.