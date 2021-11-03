МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию по просьбе руководства страны, сообщает посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook. "Газпром" и "Русгаздобыча" создали совместное предприятие на Ямале

"Газпром" по просьбе руководства Болгарии увеличил поставки газа в эту страну сверх предусмотренного договором объема.

"В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надежным партнером Европы. По просьбе болгарского руководства "Газпром" нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ноябре стоимость газа для Болгарии снизилась до 93,19 лева (около 46,55 евро) за МВт/ч, хотя ожидалось повышение до 119,87 лева за МВт/ч (около 61,28 евро). Отмечается, что это примерно вдвое ниже средних цен на газ в Европе.