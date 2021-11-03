КИЕВ, 3 ноя — ПРАЙМ. Отбор природного газа из подземных хранилищ (ПХГ) Украины в октябре составил 700 миллионов кубометров, что в 3,5 раза больше, чем в октябре прошлого года, сообщила в среду пресс-служба оператора газохранилищ "Укртрансгаз". Стоимость газа в Европе вновь превысила $900 за тысячу кубов

"В течение октября текущего года из украинских ПХГ было физически отобрано 0,7 миллиарда кубометров газа. Этот показатель в 3,5 раза выше прошлогоднего. Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 ноября объем газа в подземных хранилищах Украины достиг 18 миллиардов кубометров, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения газохранилищ в 2011-2019 годах.

"По состоянию на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 2 миллиарда кубометров газа. Это в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Из них в "short haul" режиме накоплено 1,6 миллиардов кубометров", — добавили в пресс-службе.

В начале октября глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позже заверил, что страна обеспечена газом.