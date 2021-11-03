МОСКВА, 3 ноя — МОСКВА. Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, считает попытки по политическим мотивам затормозить запуск "Северного потока-2" по политическим мотивам "контрпродуктивными". Об этом заявил председатель комитета Оливер Гермес.

В комментарии по случаю начала климатической конференции в Глазго Гермес рассказал о том, что страны Центральной и Восточной Европы могут сыграть роль в достижении климатических целей. В Болгарии дали резкую оценку призывам Байдена помешать России

"Ускоренный переход от угля на природный газ может в ближайшие годы обеспечить значительный потенциал экономии выбросов углеводорода. Поэтому было бы абсолютно контрпродуктивным затягивать по политическим причинам с таким современным инфраструктурным проектом, как "Северный поток-2". Природный газ обеспечивает нам транзит в мир, свободный от углеводорода, или к нейтральным газам, таким как водород", — отметил Гермес, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Помимо этого он призвал не выстраивать "новые стены" механизмом обложения углеводородными пошлинами импорта в Евросоюз. Гермес считает, что такие механизмы должны иметь позитивный эффект, а не вести к "отмежеванию ЕС от таких стран, как Россия и Украина".

"Доходы (от пошлины) должны направляться поэтому частично в страны-партнеры (Евросоюза), чтобы софинансировать там трансформацию энергетики и не провоцировать новые торговые конфликты. Зеленая сделка не должна заканчиваться на восточных границах ЕС", — подытожил Гермес.