БЕРЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. На данный моментпроцесс сертификации оператора "Северного потока-2" продолжается. Что же касается даты окончания этой процедуры, то ее пока нет. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Известный процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве продолжается, я не могу назвать даты (окончания процедуры — ред)", — отметила Барон.
Она также подчеркнула, что по закону процедура может продолжаться до четырех месяцев — ведь она была начата в начале сентября.
https://1prime.ru/gas/20211103/835125039.html
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