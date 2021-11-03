БЕРЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. На данный момент процесс сертификации оператора "Северного потока-2" продолжается. Что же касается даты окончания этой процедуры, то ее пока нет. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон. В Германии призвали не затягивать запуск "Северного потока-2"

"Известный процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве продолжается, я не могу назвать даты (окончания процедуры — ред)", — отметила Барон.

Она также подчеркнула, что по закону процедура может продолжаться до четырех месяцев — ведь она была начата в начале сентября.