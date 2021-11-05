МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на скромные 1,5% к расчетной цене четверга, приближаясь к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Индекс Мосбиржи сдержанно снижается

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба на 10.07 мск составляет 893,6 доллара (770,3 евро), что на 1,5% выше расчетной цены четверга с учётом курсовой разницы.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг она чуть превысила 872 доллара (758,7 евро).

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Как связан "Северный поток-2" и рост тарифов на газ в Украине

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.

Так, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа".