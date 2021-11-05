МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" способствует энергетической безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

"Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности", — считает представитель МИД.

В свою очередь финансовый директор компании Uniper заявил о том, что запуск "Северного потока — 2" направит рынок газа в Европе в правильное русло. Однако сложно сказать, добавил он, исправит ли российский проект ситуацию полностью.

Напомним, что российский газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство трубопровода завершено 10 сентября, сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Это необходимо, чтобы проект соответствовал условиям Газовой директивы ЕС.