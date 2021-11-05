МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Начало работы газопровода "Северный поток-2" направит газовый рынок Европы в "правильное русло", но трудно сказать, изменит ли это картину полностью, заявила финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела. Uniper потерпел за январь-сентябрь убытки после прибыли годом ранее

"Запуск "Северного потока 2" обеспечит больший объем поставок и направит рынок в правильное русло… однако остается под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения", — отметила она в ходе пресс-конференции.

Также она подчеркнула, что на рынок влияют поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ), сократившиеся за первые три квартала года.