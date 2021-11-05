МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы выросла на скромные 0,3% к расчетной цене четверга, до 882,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. На Украине обвинили Россию в создании европейского газового кризиса

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов приближалась к 900 долларам (почти 775 евро), в течение дня снижалась до минимальных 862,5 доллара (примерно 750 евро), а к окончанию торговой сессии чуть выросла — до 882,7 доллара, что на 0,3% выше расчётной цены четверга с учётом курсовой разницы.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг она чуть превысила 872 доллара (758,7 евро).

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.

Так, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал — Европа".