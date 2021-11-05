КИШИНЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. "Молдовагаз" просит Национальное агентство по регулированию в энергетике повысить тариф для потребителей в 2,2 раза, сообщила пресс-служба компании. На Украине обвинили Россию в создании европейского газового кризиса

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что цена на газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров, это привело к необходимости пересмотреть тариф, который на сегодняшний день составляет 4,3 лея (25 центов).

"АО "Молдовагаз" направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (536 долларов) за тысячу кубометров", — говорится в сообщении на сайте компании.

Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, среднего давления — с 230 до 494 долларов, высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров.

В случае газотранспортных сетей тариф предлагается повысить на 298 долларов на тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.

"Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен. Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания", — отметили в "Молдовагаз".

Согласно местному законодательству, "Молдовагаз" проводит предварительные расчеты и обращается в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ), чтобы попросить о пересмотре тарифа. НАРЭ проверяет предоставленные аргументы и расчеты и определяет, сколько будут платить жители республики за газ. При этом агентство может не согласиться с полученными данными и самостоятельно рассчитать тариф.