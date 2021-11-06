МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Нефтедобывающие страны отказались подчиниться Байдену

Прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию прекратилась, по данным оператора, с 9.00 мск. Реверсные поставки начались с 10.00 мск и составляли в период до 12.00 мск почти 140 тысяч кубометров в час.

Ранее прокачка по трубопроводу прекратилась в субботу и была возобновлена через пять дней.

Газопровод "Ямал — Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.