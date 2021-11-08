МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе открыла торги понедельника ростом на 8% — до 960 долларов за тысячу кубометров в отсутствие роста поставок на рынок региона, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Блумберг: Saudi Aramco резко повысила цены на нефть

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в первые минуты торгов еще немного ускорила рост, а по состоянию на 10.18 мск котировки поднимались на 7% — до 951 доллара за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу она составила 880 долларов.

"Газпром" в понедельник, 8 ноября, планировал завершить закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой и приступить к увеличению поставок в ПХГ Европы. Тем не менее, как свидетельствуют данные оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из польского участка в немецкий остаются на нуле, хотя реверсные поставки из ФРГ в Польшу и снизились.