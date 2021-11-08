Поставки реверсом по "Ямал-Европе" в Польшу прекращены
Поставки реверсом по "Ямал-Европе" из Германии в Польшу прекращены
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Поставки газа реверсом по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу прекращены, при этом прямые из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, свидетельствуют данные оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.
В первые пару часов текущих газовых суток (начинаются в 6 утра по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза — до примерно 88 тысяч кубометров в час. Уже позднее они полностью прекратились.
Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.
"Газпром" в понедельник, 8 ноября, планировал завершить закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой и должен был приступить к увеличению поставок в ПХГ Европы.
Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных маршрутов поставок российского газа на европейский рынок, наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины.