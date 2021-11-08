МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Поставки газа реверсом по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу прекращены, при этом прямые из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, свидетельствуют данные оператора немецкой газотранспортной сети Gascade. В Киеве раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока-2"

В первые пару часов текущих газовых суток (начинаются в 6 утра по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза — до примерно 88 тысяч кубометров в час. Уже позднее они полностью прекратились.

Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.

"Газпром" в понедельник, 8 ноября, планировал завершить закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой и должен был приступить к увеличению поставок в ПХГ Европы.

Газопровод "Ямал-Европа" является одним из основных маршрутов поставок российского газа на европейский рынок, наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины.