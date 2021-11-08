МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе надо адресовать "Газпрому", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Песков прокомментировал эффект введения нерабочих дней

"Здесь нужно обращаться к "Газпрому" за разъяснениями. Очевидно, у "Газпрома" есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах….Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к "Газпрому", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе.

Он добавил, что в Кремле пока не видят нарушений в исполнении соответствующего поручения президента.

О таких планах компании в конце октября сообщал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер после того, как соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Миллер говорил, что к 1 ноября завершится плановая закачка газа в российские ПХГ, однако из-за объявления дополнительных нерабочих дней было решено продолжить закачку сверх плана до 7 ноября включительно.

Комментируя возможность запуска "Северного потока-2", песков подчеркнул, что сроков пока нет, на это потребуется определенное время.

"Нет, пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное терпеливо, что называется, ждать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки со стороны европейских партнеров в одобрении "Северного потока-2".

"Безусловно, это очень-очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Кремле считают, что "Северный поток-2" значительно улучшит ситуацию на рынке газа.