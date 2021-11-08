МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG за 10 лет работы газопровода поставил в Европу свыше 430 миллиардов кубометров газа, выполняя все заявки потребителей, сообщила компания. "Газпром" увеличил транзит газа в ЕС через Украину

Как отмечается в пресс-релизе, сегодня Nord Stream AG празднует десятилетие начала эксплуатации газопровода "Северный поток": 8 ноября 2011 года через первую нитку газопровода начались поставки российского газа. А год спустя, с началом работы второй нитки, создание газотранспортной системы общей проектной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год было завершено.

"Nord Stream AG в полном объеме выполняет все заявки на транспортировку: с момента начала эксплуатации газопровода "Северный поток" в 2011 году по нему было поставлено в Европу более 430 миллиардов кубометров газа", — отмечается в сообщении. "Компания Nord Stream AG ставит своей целью продолжение поддержки энергетической безопасности Европы на протяжении грядущих десятилетий", — подчеркивает оператор.

"Северный поток" — магистральный газопровод, идущий от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он перенаправляется в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.

При этом газопровод "Северный поток" работает активнее, чем предусмотрено проектной мощностью, в 2020 году по нему потребителям в Европе было поставлено 59,2 миллиарда кубометров газа. Это более чем на треть превышает весь прошлогодний экспорт газа "Газпрома" на европейский рынок.

В настоящее время "Газпром" планирует запуск "Северного потока-2", который проходит практически по аналогичному маршруту и также обладает проектной мощностью в 55 миллиардов кубометров в год.