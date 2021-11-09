МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Транзит газа из Украины в Словакию по ужгородскому коридору во вторник может вырасти на 15%, следует из данных словацкого оператора ГТС Eustream. Энергетический вампир. Как Украине перезимовать без соседей

Согласно данным, во вторник заявка на прокачку природного газа через пограничную станцию "Вельке Капушаны" почти достигла 83 миллионов кубометров, тогда как в понедельник объем составлял 72,1 миллиона кубометров.

Транзит газа из России в ЕС за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 35,3 миллиарда кубометров, следует из данных, опубликованных на сайте компании "Оператор ГТС Украины". При этом транзит в Словакию составил 22,43 миллиарда кубометров, в Венгрию — 6,8 миллиарда кубометров, в Польшу – 3,23 миллиарда кубометров, Молдавию – 2,4 миллиарда кубометров и Румынию – 0,4 миллиарда кубометров.