Словакия ожидает увеличения поставок газа транзитом через Украину
Транзит газа из Украины в Словакию по ужгородскому коридору может вырасти до 83 миллионов кубометров
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Транзит газа из Украины в Словакию по ужгородскому коридору во вторник может вырасти на 15%, следует из данных словацкого оператора ГТС Eustream.
Согласно данным, во вторник заявка на прокачку природного газа через пограничную станцию "Вельке Капушаны" почти достигла 83 миллионов кубометров, тогда как в понедельник объем составлял 72,1 миллиона кубометров.
Транзит газа из России в ЕС за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 35,3 миллиарда кубометров, следует из данных, опубликованных на сайте компании "Оператор ГТС Украины". При этом транзит в Словакию составил 22,43 миллиарда кубометров, в Венгрию — 6,8 миллиарда кубометров, в Польшу – 3,23 миллиарда кубометров, Молдавию – 2,4 миллиарда кубометров и Румынию – 0,4 миллиарда кубометров.
https://1prime.ru/gas/20211109/835156915.html
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