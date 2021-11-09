МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рост поставок газа "Газпромом" на рынок Европы пока незначительный, но, вероятно, он еще продолжится, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Газпром" начал закачку газа в пять европейских хранилищ

"Рост прокачки, который мы пока наблюдаем, довольно незначительный, но остается вероятность, что "Газпром" будет продолжать увеличивать экспортные объемы. Заполнить хранилища нужно до начала зимних холодов — зимой потребление газа вырастет, увеличить поставки за границу станет сложнее", — сказал Маринченко.

По его расчетам, чтобы уровень запасов в европейских хранилищах, которые в той или иной степени контролируются "Газпромом", вырос хотя бы до 80% с нынешних 25%, в них необходимо закачать около 5 миллиардов кубометров, то есть компания должна увеличить прокачку на месяц примерно на 170 миллионов кубометров в сутки.

"В теории, такая возможность у "Газпрома" есть — за счет полной загрузки "Ямал-Европы" и увеличения транзита через Украину сверх тех минимальных объемов, которые прописаны в контракте", — заключил Маринченко. "Газпром" удвоил поставки газа в Германию через "Ямал-Европу"

"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища России, после чего должен приступить к увеличению уровня запасов в своих ПХГ в Европе. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин, говоря о хранилищах в Австрии и Германии. Во вторник, 9 ноября, "Газпром" объявил, что начал выполнять план на ноябрь по закачке газа в пять европейских ПХГ (именно столько хранилищ у компании в Австрии и Германии).

Об этом свидетельствуют и данные европейских операторов ГТС. Во вторник выросли заявки на прокачку по ужгородскому коридору в Словакию (по нему идет основной транзит газа РФ через Украину), а также польский транзит в Германию по газопроводу "Ямал-Европа". Суммарно речь может идти о росте примерно на 30 миллионов кубометров по сравнению с понедельником. Для сравнения, по данным на сайте "Газпрома", 7 ноября фактические поставки газа для ЕС составили примерно 300 миллионов кубометров.