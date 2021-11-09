Эксперт Fitch Маринченко ожидает роста поставок "Газпрома" в ЕС благодаря "Ямал-Европе" и транзиту
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рост поставок газа "Газпромом" на рынок Европы пока незначительный, но, вероятно, он еще продолжится, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Рост прокачки, который мы пока наблюдаем, довольно незначительный, но остается вероятность, что "Газпром" будет продолжать увеличивать экспортные объемы. Заполнить хранилища нужно до начала зимних холодов — зимой потребление газа вырастет, увеличить поставки за границу станет сложнее", — сказал Маринченко.
По его расчетам, чтобы уровень запасов в европейских хранилищах, которые в той или иной степени контролируются "Газпромом", вырос хотя бы до 80% с нынешних 25%, в них необходимо закачать около 5 миллиардов кубометров, то есть компания должна увеличить прокачку на месяц примерно на 170 миллионов кубометров в сутки.
"В теории, такая возможность у "Газпрома" есть — за счет полной загрузки "Ямал-Европы" и увеличения транзита через Украину сверх тех минимальных объемов, которые прописаны в контракте", — заключил Маринченко.
"Газпром" завершил закачку газа в подземные хранилища России, после чего должен приступить к увеличению уровня запасов в своих ПХГ в Европе. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин, говоря о хранилищах в Австрии и Германии. Во вторник, 9 ноября, "Газпром" объявил, что начал выполнять план на ноябрь по закачке газа в пять европейских ПХГ (именно столько хранилищ у компании в Австрии и Германии).
Об этом свидетельствуют и данные европейских операторов ГТС. Во вторник выросли заявки на прокачку по ужгородскому коридору в Словакию (по нему идет основной транзит газа РФ через Украину), а также польский транзит в Германию по газопроводу "Ямал-Европа". Суммарно речь может идти о росте примерно на 30 миллионов кубометров по сравнению с понедельником. Для сравнения, по данным на сайте "Газпрома", 7 ноября фактические поставки газа для ЕС составили примерно 300 миллионов кубометров.
https://1prime.ru/gas/20211109/835163214.html