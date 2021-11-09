АНКАРА, 9 ноя — ПРАЙМ. Турция намерена начать использование газа с месторождений в Черном море в 2023 году, заявил президент страны Тайип Эрдоган. ExxonMobil откажется от добычи газа в Черном море

"Мы увеличим наши усилия по разведке месторождений газа в Черном и Средиземном морях. И то, что найдем, добудем. Работаем над тем, чтобы черноморский газ мы смогли использовать уже в 2023 году", — заявил Эрдоган, выступая на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка в Анкаре.

В начале июня Эрдоган заявил, что Турция обнаружила новое месторождение в Черном море с запасами более 135 миллиардов кубометров газа. По его словам, таким образом, общие запасы газа на шельфе Черного моря составляют около 500 миллиардов кубометров благодаря прошлогоднему открытию: в августе 2020 года Эрдоган сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа "Сакарья" с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров.