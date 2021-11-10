МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает идею предоставить "Роснефти" доступ к экспорту газа на основе агентского соглашения с "Газпромом", ресурсной базой могли бы стать проекты "Роспан" и "Харампур", заявил министр энергетик Николай Шульгинов. Капитализация "Роснефти" превысила 100 миллиардов долларов

"Мы поддерживаем тему, чтобы был заключен агентский договор ("Роснефти" — ред.) с "Газпромом". Это не будет противоречить закону, хоть и будет неким экспериментом", — сказал Шульгинов в интервью газете "Коммерсант", комментируя предложение "Роснефти" дать ей доступ к экспорту 10 миллиардов кубометров газа в год на рынок Европы.

По его словам, ресурсной базой для таких поставок могут стать проекты "Роспан" и "Харампур". При этом на уточняющее замечание о том, что Харампурское месторождение еще не введено в эксплуатацию, Шульгинов ответил: "Я же не сказал, что это ближайшая перспектива".

По мнению главы Минэнерго, цены на газ к моменту ввода "Харампура" хоть и могут снизится, но "останутся довольно привлекательными". "Роснефть" планировала ввести этот проект в эксплуатацию в 2022 году.