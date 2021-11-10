МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Участие Китая в финансировании строительства газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа через Монголию будет осуждаться в рамках переговоров в китайской стороной, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант". В Мексике взорвался газопровод Pemex

"Это будет предметом переговоров с нашими китайскими партнерами", — сказал министр на вопрос о том, есть ли перспектива получения от Китая части средств на строительство газопровода "Союз Восток".

Шульгинов также сообщил, что изучение данного проекта и переговоры с Китаем о контракте на поставку газа идут одновременно.

"Необходимо провести анализ экономических параметров, договориться, где пройдет газопровод. Рабочие группы продолжают взаимодействовать по этой теме. Процесс идет", — сообщил он.