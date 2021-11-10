2021-11-10T03:48:44+03:00
2021-11-10T03:48:44+03:00
2021-11-10T03:48:44+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20211110/835168863.html
В Минэнерго прокомментировали вопрос либерализации оптовых цен на газ
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вопрос о либерализации оптовых цен на газ в России не обсуждается, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант". "Мы не рассматриваем этот... ПРАЙМ, 10.11.2021
энергетика, экономика, новости, газ
https://1prime.ru/images/83510/32/835103209.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83510/32/835103209.jpg
https://1prime.ru/images/83510/32/835103208.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83510/32/835103208.jpg
https://1prime.ru/images/83510/31/835103196.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83510/31/835103196.jpg
https://1prime.ru/energy/20211109/835167532.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вопрос о либерализации оптовых цен на газ в России не обсуждается, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант".
"Мы не рассматриваем этот вопрос. Потому что решение уже принято", — сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о позиции Минэнерго РФ о целесообразности либерализации оптовых цены на газ.
"Тема — либерализация цен, отделение газотранспортной части от добычи — возникла не вчера. Пока решение такое, какое есть. И "Газпром" такой, какой есть", — добавил он.
Шульгинов также сообщил, что индексация тарифа на газ для промышленности в 2022 году на 5% вместо 3% не связана с включением в расчеты расходов на газификацию.
"Нет, мы не связываем эти вещи. Это связано с темпом инфляции, который по-прежнему превышает темп индексации цен на газ, и движением в сторону экономически обоснованного тарифа", — заключил министр.