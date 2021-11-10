МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вопрос о либерализации оптовых цен на газ в России не обсуждается, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант". Цены фьючерсов на газ в Европе снизились на 11,6% за день

"Мы не рассматриваем этот вопрос. Потому что решение уже принято", — сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о позиции Минэнерго РФ о целесообразности либерализации оптовых цены на газ.

"Тема — либерализация цен, отделение газотранспортной части от добычи — возникла не вчера. Пока решение такое, какое есть. И "Газпром" такой, какой есть", — добавил он.

Шульгинов также сообщил, что индексация тарифа на газ для промышленности в 2022 году на 5% вместо 3% не связана с включением в расчеты расходов на газификацию.

"Нет, мы не связываем эти вещи. Это связано с темпом инфляции, который по-прежнему превышает темп индексации цен на газ, и движением в сторону экономически обоснованного тарифа", — заключил министр.