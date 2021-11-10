МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Новое правительство Германии должно пойти на крайние меры, чтобы избавиться от "российской газовой зависимости", доставшейся ему в наследство от предшественников, заявил обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус, сообщает lenta.ru. В Германии объяснили, почему нужно быстро запустить "Северный поток-2"

Обозреватель называет допуск проекта "Северный поток-2" к эксплуатации самым важным политическим решением и проблемой, которую прежнее правительство передаст новому. По мнению Корнелиуса, немецкому правительству нужно использовать "единственный" способ борьбы с газопроводом и "разделить владельца газа и оператора сети".

Ранее он допускал, что Берлин может пойти на заморозку "Северного потока-2" из-за Украины.

В конце октября посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил о технической готовности газопровода. При этом экс-руководитель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предположил, что немецкий регулятор газопровода Bundesnetzagentur может завершить сертификацию в январе 2022 года.