МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию утром в четверг снизилась более чем на треть — до примерно 700 тысяч кубометров в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Прокачка с 8.00 до 9.00 мск составила 695 тысяч кубометров, что на треть меньше, чем в последние часы газовых суток (заканчиваются в 8.00 мск), когда прокачка колебалась в районе 1 миллиона кубометров. Максимальный уровень прокачки накануне составил 1,47 миллиона кубометров в час.

При этом поставки "Газпрома" через Украину держатся на уровне среды: заявки на прокачку через украинскую ГТС, как и 10 ноября, указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров.

Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.