КИЕВ, 11 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита газа в ЕС через Украину – до 109 миллионов кубометров, никаких дополнительных объемов не бронировал, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Цены на газ в Европе поднялись выше 880 долларов за тысячу кубов

В понедельник, 8 ноября, объем транзита газа в ЕС через Украину, по данным компании, составлял 88 миллионов кубометров в сутки, а с 1 ноября был на уровне 57 миллионов кубов.

"Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 миллионов кубометров после снижения почти до 54 миллионов кубометров в середине октября. Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал", — написал Макогон на своей странице в Facebook в четверг утром.

Он напомнил, что транзит газа в этот день в 2020 году был 178,4 миллиона кубометров, а в 2019 году — 277,3 миллиона кубометров в сутки. "Украина готова обеспечить транзит до 250 миллионов кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", — отметил Макогон.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.