МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Поставки российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию снижаются почти на треть, а через Украину — стабильны, держатся на уровне среды, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade и "Оператора ГТС Украины", которые подтвердил глава украинской компании Сергей Макогон. Цены на газ в Европе поднялись выше 880 долларов за тысячу кубов

Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" с 8.00 до 11.00 мск составляет 625-765 тысяч кубометров, что примерно на треть меньше, чем в последние часы минувших газовых суток (заканчиваются в 8.00 мск), когда прокачка колебалась в районе 1 миллиона кубометров. Максимальный уровень прокачки накануне составил 1,47 миллиона кубометров в час.

При этом транзит через украинскую ГТС находится на максимальном в рамках контрактных обязательств "Газпрома" объеме, которые компания забронировала на этот год на Украине. Ранее в четверг Макогон заявил, что "Газпром" вернулся к контрактным объемам транзита в 109 миллионов кубометров. На это указывают и заявки на прокачку: 11 ноября через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" из России планируется прокачать 77,08 и 32,23 миллиона кубометров в сутки — суммарно 109,3 миллиона кубометров. Максимальный объем был заявлен и накануне.

Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Эксперты ожидали роста поставок по этому экспортному маршруту в связи с планами "Газпрома" начать восстанавливать запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после завершения 8 ноября закачки хранилищ в России.