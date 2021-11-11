БЕЛГРАД, 11 ноя — ПРАЙМ. Сербия будет получать газ и электричество по выгодным ценам, если предстоящие переговоры с руководством России пройдут успешно, необходимо обсудить и решить вопросы энергоснабжения к концу года, заявил президент страны Александр Вучич. Поставки "Газпрома" в Европу через Польшу снижаются

Глава Сербии ранее отметил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 25 ноября и что он рассчитывает на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешним соглашениям Белград получает газ из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.

"Зависит от того, если мы успешно завершим переговоры в Москве. Потому что потребляем много газа, намного больше, чем думали", — заявил Вучич на церемонии запуска блока сети электростанций TENT, которая работает на сербском угле.

"В 2012 году мы расходовали 1 миллиард кубических метров газа, сейчас, с развитием Сербии, мы расходуем 2,5 миллиарда кубометров газа. Для нас вопрос договора о газе — это не только вопрос цены, но и объемов, мы не можем заказать слишком много, потому что негде хранить, нет достаточных объемов в хранилищах, а если не заключим долгосрочный договор, через пять лет вынуждены будем закупать по рыночным ценам по 900 евро за тысячу кубометров. Кто будет это платить, Святой Петр?" — заявил сербский президент.

Он подчеркнул, что цены на газ напрямую будут влиять на стоимость электричества в стране, в том числе для промышленности, и "вопрос энергоснабжения должен быть решен до конца года".

Сейчас Россия является де-факто единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала более 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через территории Украины и Венгрии. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.