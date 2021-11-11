ЦЮРИХ, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии не должно использовать транзит газа в качестве инструмента давления для разрешения международных споров, заявила журналистам представитель пресс-службы ЕК Набила Массрали на брифинге, комментируя недавнее заявление белорусского президента Александра Лукашенко. Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа перед вводом санкций

Ранее Лукашенко порекомендовал Евросоюзу подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики прежде чем вводить санкции против страны. Лукашенко подчеркнул, что через территорию Белоруссии пролегает магистральный экспортный газопровод "Ямал — Европа", причем в последнее время поставки газа из России на Запад значительно увеличились.

"Газ является важным ресурсом и не должен использоваться в геополитических спорах. Людей также не следует использовать в геополитических спорах", — заявила Массрали.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась в сторону границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими загражденями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей, прибывшие разбили стихийный лагерь. Сотрудники польских силовых структур их не пропускают, мигранты предпринимали попытки прорвать заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали об увеличении числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, а также обвиняли республику в разжигании миграционного кризиса. Минск отвергает все обвинения. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены вооруженные силы и органы правопорядка. Лукашенко отмечал, что Минск прекратит сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно сообщали о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию Белоруссии.