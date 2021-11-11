МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратилось к премьер-министру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямого взаимодействия Тирасполя с российским "Газпромом", сообщил в четверг глава ПМР Вадим Красносельский. Молдавия перенасытила Приднестровье своей валютой

Президент Молдавии Майя Санду в декабре 2020 года заявила, что общий долг страны перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем значительная часть данной суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен всего около 430 миллионов долларов. С учетом пени в октябре 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме примерно 700 миллионов долларов. В 2022 году Молдавия проведет аудит долга компании "Молдовагаз", после чего вынесет на обсуждение с "Газпромом" план погашения задолженности.

"Я уже как-то комментировал и сказал, что если Приднестровье потребило российский газ, то мы за него должны и рассчитаться. Это здравый смысл, это честно и нормально. Но есть некоторые нюансы. Мое заявление — просто желание, допустим, выполнить те или иные действия. Но, те или иные действия надо закрепить каким-то документом. Каким документом? Один такой документ может быть в этой части — это прямые отношения между Приднестровьем и "Газпромом", то есть заключение договора по поставке газа, его распределение между "Тираспольтрансгазом", к примеру, и "Газпромом"", — заявил Красносельский в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, повлияет ли соглашение "Молдовагаза" и "Газпрома" на ситуацию с уплатой приднестровского долга за газ.

По словам главы Приднестровья, если не будет этого договора с "Газпромом", то, расчеты Тирасполя будут затруднены.

"Мы должны получить от "Молдовагаза", от Молдовы, по сути, лицензию, так называемые shipper codes газа на территорию Приднестровья со стороны Украины. То есть Молдова должна легализовать эти отношения и подтвердить нашу возможность расчета напрямую с Россией. Поэтому мы обратились к госпоже Гаврилице, премьеру Молдовы, с просьбой выдать нам лицензию на формирование своих отношений напрямую с "Газпромом". Ждем результат", — заявил он.

По словам Красносельского, соглашение "Молдовагаза" и "Газпрома" благоприятно скажется не только на экономике Приднестровья, но и на Молдавии.

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил в среду, что проблема долга непризнанного Приднестровья за газ должна быть решена политическим путем.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.