БЕРЛИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Глава правительства немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о неуместности "игр" вокруг "Северного потока-2". Fitch: перекрытие "Ямал-Европы" крайне негативно отразится на рынке

"Мы должны говорить друг с другом, работать друг с другом, прекратить мелкие игры вокруг, например, "Северного потока-2". Это важная, стратегическая инвестиция ФРГ", — заявил Кречмер журналистам в ответ на вопрос о будущем отношений Германии и России при возможном новом составе правительства социал-демократов, "Зелёных" и либералов.

Он также напомнил, что даже во период "тяжелых кризисов" времён холодной войны Германия и Россия "надежно" снабжали друг друга, "были близки друг к другу".

"Никаких мелких игр. У нас есть различия, разные интересы, большие противоречия, но самое важное — оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты", — добавил он.