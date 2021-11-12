МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" в третьем квартале увеличила добычу газа на 4,3% по сравнению с предшествовавшим кварталом, до 16,76 миллиарда кубометров, сообщает компания. Прокачка по "Ямал-Европе" вновь снизилась

"Добыча газа за третий квартал 2021 года составила 16,76 миллиарда кубометров, увеличившись на 4,3% квартал к кварталу и на 12% год к году", — говорится в материалах компании.

"Роснефть" отмечает, что рост показателя преимущественно обусловлен наращиванием добычи природного газа на проекте "Роспан".

"Среднесуточная добыча газа достигла 182,2 миллиона кубометров в сутки. В сопоставимом периметре рост суточной добычи составил 23,2% год к году. Доля газа в общей добыче углеводородов в третьем квартале 2021 года увеличилась до 21,8%", — добавляет компания.

Объем добычи газа за 9 месяцев 2021 года составил 47,81 миллиарда кубометров, что на 2,3% выше год к году. Среднесуточный показатель вырос на 2,6%, достигнув 175,1 миллиона кубометров в сутки. Положительная динамика показателя в основном обусловлена наращиванием добычи природного газа на "Роспане", увеличением реализации газа, добываемого на месторождении Зохр (Египет), а также ростом добычи газа "Сибнефтегазом".